NGOs Day, la Giornata delle Associazioni degli studenti dell’Università Federico II mercoledì 9 al Politecnico.

Tra gli innumerevoli eventi organizzati dalla Federico II volti a promuovere lo sviluppo di competenze trasversali e ad implementare la preparazione degli studenti, quest’anno per la seconda edizione si fa spazio l’NGOs Day, la Giornata delle Associazioni.

Questa edizione, il 9 ottobre 2019, si terrà presso la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base della Federico II.

A presenziare nell’atrio di P.le Tecchio dalle 9.00 alle 18.00, ci saranno associazioni come BEST Napoli che promuove l’international involvement tra gli studenti europei potenziando la loro capacità di lavorare in team a livello internazionale, ASSI Ingegneria che coordina i rapporti tra tutte le entità appartenenti al mondo universitario, AEGEE che promuove l’integrazione nell’ambito accademico europeo, Unina Corse che consente agli studenti di accedere alle migliori competizioni motoristiche del mondo, EUROAVIA Napoli che favorisce la cooperazione a livello europeo nel campo aerospaziale, Apotema Università che sostiene la formazione culturale e professionale degli studenti, AIESEC che sviluppa la leadership attraverso esperienze internazionali, ed infine Nalug che si occupa di divulgare gli ideali afferenti al software libero e inoltre sarà presente il DII con il Sailing Team coordinato dal prof. Bertorello con Federica, la barca della Federico II.

Tante organizzazioni senza scopo di lucro si riuniranno, quindi, per presentare agli studenti dell’Ateneo le infinite opportunità e possibilità di crescita che hanno da offrire loro.