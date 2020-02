Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio della Federico II, inaugurazione venerdì 14 a Donnaregina.

Sarà inaugurato il 14 febbraio 2020 alle 10, presso la sede della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio dell’Ateneo Federico II, nel coro della chiesa del complesso trecentesco di Donnaregina a Napoli, il nuovo anno accademico della Scuola con una Lectio di Carlo Blasi Ordinario di Restauro dell’Università di Parma e docente dell’École de Chaillotdi Parigi che, a dieci mesi dall’incendio che ha distrutto una parte significativa delle coperture della cattedrale di Notre Dame a Parigi, illustrerà i progetti e le attività di messa in sicurezza a cui sta collaborando come unico italiano nel team di esperti.

Renata Picone, direttore della Scuola, introdurrà la mattinata che vedrà i saluti di Arturo De Vivo, rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, di Piero Salatino, già direttore della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Federico II, di Don Adolfo Russo, vicario episcopale dell’ISSR Donnaregina -Arcidiocesi di Napoli, di Luigi La Rocca, soprintendente Archeologia, Belle Artie Paesaggio di Napoli e di Michelangelo Russo, direttore del Dipartimento di Architettura. Andrea Pane, associato del Dipartimento di Architettura introdurrà il dibattito, con riferimento alla guglia di E. E. Viollet Le Duc, andata distrutta.

La Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio (ex Restauro architettonico) è stata istituita ormai da mezzo secolo e ha licenziato, si può ormai dire, migliaia di allievi che svolgono una attività sempre attenta e qualificata, spesso per monumenti di grande rilevanza. Il possesso di questo titolo è ritenuto dirimente per la partecipazione ai concorsi banditi dal Ministero per i Beni Culturali per l’assunzione dei suoi funzionari.