Start Cup Campania 2019, sul podio tre team della Federico II.

Il gruppo BeyondShape Federico II vince il primo premio Start Cup Campania 2019 con il progetto Inbody. Terzo posto per ElicaDEA, con il progetto TENPROProstate e quinto classificato il team SMARTUP con Jpad-suite.

Tre progetti federiciani accelerati dall’incubatore Campania NewSteel, due in ambito medical e uno in ambito green, sul podio di Start cup Campania 2019, il concorso rivolto a tutti coloro che vogliano misurare la propria idea innovativa e originale trasformandola in un progetto d’impresa, che vede protagoniste tutte le Università campane.

‘Instant 3D body scanner for biomedical applications’ è il progetto di Inbody, un body scanner tridimensionale fotogrammetrico che consente una acquisizione istantanea delle forme anatomiche del corpo umano a partire da semplici fotografie, con una accuratezza di digitalizzazione nell’ordine del mm. INBODY mira a velocizzare e a migliorare in termini di qualità i processi produttivi di dispositivi biomedicali a calzatura personalizzata (protesi e ortesi) che richiedono modelli digitali accurati del corpo umano. Rappresenta uno strumento complementare all’esame radiografico per lo screening e il monitoraggio di patologie legate a deformità spinali (es. scoliosi, cifosi).

L’idea progettuale di ElicaDEA è quella di mettere a punto un dispositivo per la determinazione di un pannello di dieci marcatori prognostici TENPROProstate, utili a definire l’aggressività del tumore e scegliere la strategia terapeutica da adottare in quel paziente.

Realizzare un ecosistema software per il design (concettuale/preliminare), l’analisi e l’ottimizzazione di velivoli da trasporto sia con propulsione ibrida-elettrica distribuita (tematica molto di attualità nel panorama aerospaziale europeo e mondiale) che convenzionale è l’idea di SmartUp, quinta classificato alla competizioen con il progetto Jpad-suite. La struttura del software come ecosistema di moduli integrati consentirebbe una facile estensione del medesimo con nuovi moduli dando la possibilità, in futuro, di ampliarne le potenzialità secondo i bisogni di mercato. Il software raccoglie il know-how derivante dall’esperienza universitaria maturata negli ultimi anni dal gruppo proponente sia nell’ambito aerospaziale che nell’ambito dello sviluppo software.

Quest’anno Start Cup Campania è stato diretto dall’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa con il coordinamento operativo al Centro di Servizio di Ateneo per il Coordinamento di Progetti Speciali e l’Innovazione Organizzativa (COINOR) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.