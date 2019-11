CapAppost, laboratorio gratuito per parrucchieri a cura del CNOS-FAP, inaugurazione lunedì 4 al Don Bosco.

Lunedì, 4 novembre 2019, alle ore 16:30 presso l’istituto Salesiano Don Bosco di Napoli, si inaugurerà il nuovo laboratorio di parrucchiere “CapAppost”. Nei locali del centro Salesiano in via Don Bosco – 8 Napoli, nasce un laboratorio di acconciatore uomo\donna completamente gratuito per i giovani di età compresa tra i 13 e i 18 anni grazie al centro di formazione Professionale CNOS-FAP Napoli, con il contributo di Salesiani per il Sociale APS, organizzazione non-profit da anni impegnata nel sostegno e nella formazione dei ragazzi in difficoltà.

Un opportunità per i giovani del territorio di coltivare la propria passione, imparando lavorando sotto gli occhi attenti di formatori ed educatori che li accompagneranno in un percorso formativo alternativo nel quale si unisce la formazione professionale ed educativa, fornendo ai ragazzi gli strumenti per scegliere un alternativa alla strada.

Un impegno importante per contrastare la dispersione scolastica in un territorio difficile come quello della Doganella.

Saranno presenti alla cerimonia di inaugurazione: i giovani, le famiglie, il presidente del CNOS-FAP Napoli (Fabio Bellino), i rappresentanti di Salesiani per il Sociale APS.