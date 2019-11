Career Day a cura di Glik mercoledì 13 al Centro Direzionale.

Glik, azienda specializzata nella consulenza di servizi informatici e di telecomunicazione, sta organizzando in collaborazione con TIM una Career day presso l’Auditorium TIM del centro direzionale di Napoli per illustrare le opportunità lavorative collegate al mondo delle telecomunicazioni. L’evento si terrà domani alle ore 09:30 ed è rivolto a candidati anche senza esperienza che ambiscono e hanno interesse per i servizi TIM aziendali. L’iscrizione è aperta previa registrazione al sito http://www.glik.it/career_day. (ANSA)

