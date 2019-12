La Magia del Natale, tutti gli appuntamenti a San Giuseppe Vesuviano.

Il Natale a San Giuseppe Vesuviano inizia, quest’anno, domenica 8 dicembre, con l’accensione dell’albero di Natale in piazza Garibaldi, alle ore 20:00, preceduta dallo spettacolo “Cerchio di Natale” .

Molteplici i successivi eventi in programma: tornei sportivi, animazione per gli studenti delle scuole, concerti di musica leggera e musica sacra, attività tematiche dedicate all’ambiente.

Il 28 dicembre, infatti, si svolgerà la “ciclo-pedalata con Babbo Natale”, con partenza da piazza Garibaldi.

Dal 16 al 19 dicembre, invece, agli studenti delle scuole saranno distribuite borracce “plastic free”.Di particolare interesse per i bambini, oltre agli spettacoli di animazione previsti nei fine settimana del mese di dicembre, venerdì 20, in piazza Garibaldi, alle ore 16, 18 e 20 si svolgeranno tre spettacoli dei “Burattini Ferraiolo”.

Sabato 21 dicembre piazza Garibaldi ospiterà il suggestivo spettacolo “That’s Napoli”, che sta riscuotendo grande successo sia a livello regionale che nazionale.

Il 26 dicembre, invece, sarà il turno del concerto di Stany Roggiero ed i Bottari.

Sabato 28 dicembre, a seguito della grande affluenza riscontrata lo scorso anno grazie alla qualità dell’evento, riconosciuta da tutti i partecipanti dei comuni vesuviano, sarà inaugurato il Presepe Vivente di Villa Pironti, in via Muro dei Boschi. Il calendario degli eventi si esaurirà solo a gennaio inoltrato, dopo l’Epifania, quando il 10 dicembre, in Sala Consiliare, saranno premiate le “Eccellenze Sangiuseppesi”.Il programma completo degli eventi è consultabile nel volantino allegato.“

Anche quest’anno, grazie ad un lavoro di squadra, garantiremo ai cittadini di San Giuseppe Vesuviano un clima natalizio sereno e festoso – ha dichiarato Vincenzo Catapano, sindaco di San Giuseppe Vesuviano – Il nostro impegno amministrativo è a tutto tondo e tiene conto delle esigenze di una città che ha desiderio di crescere in termini di infrastrutture e che, al contempo, desidera un miglioramento complessivo della qualità della vita, che in questi anni stiamo perseguendo con attenzione”.