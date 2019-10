Publiservizi apre sportello a Torre Annunziata.

Nella giornata di oggi, giovedì 10 Ottobre 2019, alle ore 12, sarà inaugurato lo Sportello di Torre Annunziata di PUBLISERVIZI, Concessionaria del servizio di gestione, riscossione e accertamento dei tributi comunali per i prossimi sei anni, dopo l’aggiudicazione della gara pubblica bandita dal Comune.

Situato in Via Manfredi, 21-23, in una zona facilmente raggiungibile dall’utenza, lo spazio è stato realizzato seguendo il nuovo layout adottato da PUBLISERVIZI per tutti i suoi sportelli.

Gli utenti saranno accolti in uno spazio di 160 mq, con sei postazioni attrezzate, un infopoint ed un’area di attesa molto ampia e confortevole.

«Siamo estremamente soddisfatti – sottolinea il Dott. Paolo La Scala, Responsabile Area Commerciale Campania di PUBLISERVIZI – della realizzazione dello sportello di Torre Annunziata: un contesto professionale, un sistema digitale “eliminacode” e un gruppo di operatori altamente specializzati sono a disposizione degli utenti. Siamo inoltre particolarmente orgogliosi per aver salvaguardato tutto il personale previsto dalla clausola sociale. Con Torre Annunziata PUBLISERVIZI conferma la volontà di investire nei territori in cui opera garantendo, all’ente elevati standard di qualità del servizio, e all’utente una cura ed una attenzione rispetto alle istanze presentate».

«Abbiamo il dovere di fornire – afferma il DG di PUBLISERVIZI, dott.ssa Elena Natale – le nostre migliori competenze tecniche, informatiche ed organizzative per assicurare i massimi livelli qualitativi del servizio. Aver vinto la gara di Torre Annunziata è per noi motivo di grande orgoglio poiché rafforziamo la nostra presenza sul territorio campano e parallelamente cresciamo a livello nazionale. Il layout adottato per tutti i nostri sportelli, compreso quello di Torre Annunziata, è studiato per avvicinarci al concept di un’agenzia delle entrate comunali: un investimento rilevante teso al rafforzamento del brand PUBLISERVIZI».

All’evento di inaugurazione parteciperanno, oltre ai vertici del Gruppo PUBLISERVIZI, anche il Sindaco di Torre Annunziata ed il Dirigente del Servizio Finanziario.