San Giuseppe Vesuviano: 80.000 euro di finanziamenti per iniziative di promozione territoriale e sviluppo economico da Camera di Commercio e Città Metropolitana.

Il Comune di San Giuseppe Vesuviano è stato ammesso a due distinti finanziamenti, uno erogato dalla Città Metropolitana di Napoli, per l’importo di 55.000 Euro, l’altro erogato dalla Camera di Commercio di Napoli, per l’importo 25.000 Euro. I fondi resi disponibili dalla Camera di Commercio di Napoli consentiranno di mettere in campo iniziative finalizzate alla promozione dei beni culturali del territorio, alla valorizzazione delle eccellenze produttive locali ed al sostegno allo sviluppo territoriale. I fondi erogati dalla Città Metropolitana permetteranno lo svolgimento di rassegne culturali, eventi, rappresentazioni artistiche, festival, laboratori ed ogni altra iniziativa valutata di interesse strategico per la promozione del patrimonio culturale dell’area metropolitana. I finanziamenti ottenuti serviranno ad innalzare la qualità dell’offerta culturale attraverso la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale dell’area metropolitana, in quanto bene comune e attrattore turistico che concorre allo sviluppo economico e sociale del territorio.“Desidero esprimere soddisfazione per l’obiettivo raggiunto, su si è registrata la convergenza di tre assessorati, quello allo spettacolo, quello al commercio, retto dall’assessore Enrico Ghirelli, e quello alla cultura, guidato da Silvia Annunziata – ha sottolineato Tommaso Andreoli, vicesindaco del Comune di San Giuseppe Vesuviano – L’efficace partecipazione ai bandi pubblici emanati in favore dei Comuni rappresenta una fondamentale esigenza nel sistema di finanza pubblica locale, che ci consente di mettere in campo azioni politiche mirate, senza gravare, al contempo, sui cittadini sangiuseppesi. Grazie ai fondi acquisiti daremo vita ad eventi che sosteranno il commercio cittadino, amplieranno l’offerta culturale e garantiranno anche piacevole intrattenimento, in una ottica di valorizzazione delle tipicità territoriali e delle eccellenze produttive locali”.

Correlati