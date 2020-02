San Giuseppe Vesuviano, arrivano gli ispettori ambientali volontari.

La città di San Giuseppe Vesuviano si arricchisce del prezioso contributo di 24 ispettori ambientali volontari che, in Sala Consiliare, hanno ricevuto gli attestati di partecipazione ad un previo intenso corso di formazione e l’ufficialità della loro nomina.

Già dalle prossime settimane opereranno sul territorio quali agenti accertatori per rilevare infrazioni in materia ambientale, di smaltimento rifiuti e raccolta differenziata.

Opereranno in due turni quotidiani, 7 giorni su 7, con il coordinamento operativo della Polizia Municipale ed il coordinamento amministrativo dell’Ufficio Ambiente del Comune di San Giuseppe Vesuviano, in collaborazione con l’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale.“Si tratta di una novità estremamente rilevante per la nostra città – commenta Vincenzo Catapano, Sindaco di San Giuseppe Vesuviano – grazie al loro prezioso contributo potremo raggiungere risultati ancora più efficaci in termini di prevenzione, controllo e repressione delle infrazioni ambientali, delle condotte lesive del decoro urbano e della salubrità ambientale. Desidero esprimere il mio ringraziamento ad Enrico Ghirelli, assessore al ramo, che ha svolto un lavoro egregio e profuso impegno ed energie per rendere possibile il raggiungimento di questo obiettivo che ci proietta verso una più spiccata tutela dell’ambiente e verso una città più pulita, per noi e per i nostri figli. In questi mesi abbiamo fatto notevoli passi in avanti, sensibilizzando la città ad una rinnovata attenzione al tema dei rifiuti ed alla corretta esecuzione della raccolta differenziata. Non abbassiamo la guardia, però, ed andiamo avanti su questa strada”.