70 smartphone rubati, Carabinieri arrestano 2 persone a Quarto.

Sono accusati di aver rubato 70 smarthpone di varie marche e il fondo cassa di 1000 euro all’interno di un negozio di telefonia a Quarto Flegreo (Napoli) nel giugno dell’anno scorso.

I Carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli, nei confronti di due pregiudicati, gravemente indiziati, in concorso tra loro, di furto aggravato in concorso.

Il provvedimento scaturisce da indagini coordinate dalla settima sezione della Procura della Repubblica di Napoli e svolte dai militari della Tenenza carabinieri di Quarto Flegreo, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e ottobre 2019, con modalità tecniche (analisi di tabulati telefonici e visione di immagini dei sistemi di videosorveglianza privata) e tradizionale (attività di osservazione, pedinamento e controllo) che hanno consentito di raccogliere, secondo i Carabinieri, plurimi e concordanti indizi nei confronti degli arrestati. (ANSA)