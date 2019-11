Abitanti del basso prigionieri delle auto in sosta selvaggia.

Reclusi in casa, sequestrati, a causa di un’auto parcheggiata davanti alla porta d’ingresso.

Accade a Napoli in via Solitaria, stradina alle spalle di Piazza del Plebiscito, dove una famiglia che abita un ‘basso’, una delle tipiche case dei quartieri popolari da cui si accede direttamente dal marciapiede, si ritrova improvvisamente impossibilitata a entrare o uscire dall’abitazione perché le auto vengono parcheggiate davanti alla porta.

Ne dà notizia il consigliere regionale del Verdi Francesco Borrelli: “Ci è pervenuta una segnalazione da una famiglia. Per la sosta selvaggia ininterrotta dinanzi all’ingresso dell’abitazione gli è negata la possibilità di entrare e uscire. In alcuni casi sono costretti ad aspettare ore prima che l’incivile di turno si degni di venire a riprendere l’auto, in altri è necessario l’intervento della polizia municipale. Il parcheggio impatta sulla loro vita anche quando sono in casa per le ‘sgasate’ delle auto in sosta vietata posizionate dinanzi alla finestra del basso”. (ANSA)