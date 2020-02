Alimenti scaduti in supermarket di Ischia, intervengono i Carabinieri.

I Carabinieri della compagnia di Ischia (Napoli) hanno sequestrato 480 confezioni di alimenti scaduti di vario genere ancora in vendita nonostante la scadenza fosse ormai superata da mesi o addirittura anni in un supermarket del comune di Ischia Porto.

I militari, guidati dal capitano Angelo Pio Mitrione, nell’ambito di controlli igienico sanitari disposti dal comando provinciale dell’Arma, hanno verificato 3 supermercati sul territorio isolano, per accertare il rispetto delle normative vigenti sulla tracciabilità e conservazione degli alimenti; due esercizi sono risultati in regola mentre in un terzo sono stati trovati diversi alimenti scaduti tra cui confezioni di cioccolata non più vendibili dal novembre 2018, cracker scaduti la scorsa estate, pasta, zucchero e snack inutilizzabili dallo scorso dicembre.

Al titolare dell’esercizio commerciale, un 28enne ischitano, è stata comminata una sanzione di 4000 euro. (ANSA)