Alla frazione Arpino di Casoria manca un asilo per i bambini.

da una delegazione di mamme di Casoria riceviamo e pubblichiamo

Buongiorno

Le scrivo da parte di una delegazione di mamme del Comune di Casoria nello specifico di una frazione (Arpino)



Attualmente siamo abbastanza sconcertate per gli ultimi accadimenti che hanno coinvolto le nostre famiglie nello specifico i nostri figli.



Questo luglio hanno chiuso la nostra scuola di quartiere “Carlo la Catena” dichiarandola inagibile … Inutile dire che stiamo provando in tutti i modi a contattare il Sindaco e la Giunta comunale ..ma è come se guardassimo un l’encefalogramma piatto, non abbiamo alcun riscontro dall’amministrazione.

Stiamo organizzando una manifestazione con i nostri bambini per far capire che ci siamo per far capire che hanno chiuso questa scuola ma sopratutto per far capire che nonostante ci abbiano tolto tutto … la nostra voce le nostre parole quelle non possono prendersele abbiamo tanto da dire! Aiutateci a far ascoltare la nostra voce facciamo del sano baccano!

Siamo una delegazione di mamme del comune di Casoria Arpino.

Nel nostro quartiere stanno chiudendo tutte le scuole. A luglio hanno improvvisamente reso inagibile la scuola “Carlo la catena” di via arpino Infanzia ed elementare. A luglio hanno privatizzato l unico asilo nido comunale costruito con i fondi europei solo dopo 1 anno. Abbiamo bisogno di rendere pubblico il nostro problema e le difficoltà dei nostri figli. La scuola di quartiere. Il dramma sono le risposte che nn riusciamo ad ottenere da questa neo amministrazione.

Avevamo intenzione di organizzare una manifestazione con i nostri bambini fuori la scuola di via arpino. Fateci sapere se potete dar voce ai nostri disagi.

Attendiamo vostre.

Grazie

Le mamme di Casoria arpino.