Ancora una voragine, cede strada a via Giotto al Vomero.

Nuova voragine sulle strade di Napoli. Dopo quelle apertesi nei giorni scorsi ai Ponti Rossi ed in via Repubbliche Marinare questa volta tocca al Vomero.

La strada ha ceduto questa mattina in via Giotto, una delle vie che confluiscono in Piazza Medaglie d’Oro, snodo centrale per il traffico collinare.

Deviate le linee ANM C33 e C44 temporaneamente causa chiusura di via Giotto per impraticabilità stradale. Da via Giotto dirette a via Suarez, svoltano a destra per via Raffaele Tarantino,a sinistra per via Tino di Camaino, piazza Medaglie D’Oro e proprio percorso.

«È incredibile – affermano i residenti – assistere ad eventi del genere. Dopo le piogge Napoli diventa una città groviera e il pericolo è continuo. Non è la prima volta che al Vomero assistiamo a eventi simili e siamo impauriti. Oltretutto questi lavori creano disagi a una circolazione già in sofferenza in questa zona».