Apre la Casa di Vetro a Forcella. Arredi donati da Gruppo Feltrinelli.

“La Casa di Vetro”, spazio polifunzionale per i bambini ed i giovani del rione Forcella, a Napoli, è stata inaugurata alla presenza del presidente della Camera, Roberto Fico, del Cardinale Crescenzio Sepe e di imprenditoi che hanno contribuito al progetto. Il centro polifunzionale è stato realizzato in una ex Vetriera, abbandonata da 20 anni, in via delle Zite, con l’ obbiettivo di farne un centro di aggregazione sociale per contrastare la devianza giovanile. Il progetto della “Casa di Vetro” è della Onlus “L’Altra Napoli”, promossa da Ernesto Albanese, che opera da 12 anni anche nel Rione Sanità, dove sono stati investiti finora oltre 5 milioni di euro in 40 progetti coinvolgendo oltre 1000 giovani del quartiere. (ANSA)

Gruppo Feltrinelli e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli contribuiscono al progetto di riqualificazione urbana e sociale “La Casa di Vetro”, realizzato da L’Altra Napoli Onlus a replica del modello virtuoso già concretizzato nel rione Santià e che ora interessa l’ex Vetreria in via delle Zite. Un luogo abbandonato da oltre 20 anni recentemente ristrutturato per divenire uno spazio di aggregazione per i giovani del rione Forcella, un presidio di giochi educativi e libri per bambini e ragazzi da 0 a 13 anni nel quartiere a più alto tasso di dispersione scolastica d’Europa.

All’interno dei 360 metri quadrati che sono stati inaugurati oggi sabato 9 novembre, anche uno spazio destinato alla biblioteca, i cui arredi sono stati donati da Librerie Feltrinelli, così come i libri che andranno ad arricchirne gli scaffali. Gli editori che hanno contribuito, omaggiando la biblioteca dei loro libri, sono: Giangiacomo Feltrinelli Editore, Einaudi Ragazzi, Mondadori, Settenove, Notes, Fandango, Margherita, ALI, Officina, EDT, Giunti, Motta, Dami, Bompiani, Ippocampo, De Agostini, Lapis, Baldini, Castoro, Sonda, Brioschi, Kalandraka, Nave di Teseo, SEM, Solferino, Tiwi Minibombo, Tunuè, Sironi, Manni, Donzelli Ape, Nord Sud, Magazzini Salani, Salani e Coccinella.

Librerie Feltrinelli, inoltre, curerà la formazione del personale dell’Associazione Velardi con l’obiettivo di far acquisire le competenze necessarie per la gestione dello spazio, degli eventi e dell’animazione della Casa di Vetro, oltre ad animarlo proponendo incontri con autori e autrici.

La Casa di Vetro nasce con l’obiettivo di diventare un simbolo del riscatto dell’intero quartiere, dove saranno disponibili, oltre alla biblioteca, anche una sala polifunzionale per bambini e famiglie, un centro di aggregazione, un doposcuola, un polo di educazione musicale e per attività ricreative.