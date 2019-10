Arresti per lavori Universiadi, Basile si complimenta.

“Complimenti alla Polizia di Stato, coordinata dalla DDA, per la brillante operazione portata a termine per la tentata estorsione ai danni dell’impresa appaltatrice dei lavori del Palavesuvio – ristrutturato in occasione delle Universiadi – impresa a cui va il ringraziamento del Comitato organizzatore per aver prontamente denunciato tali tentativi” è il commento del Commissario straordinario Gianluca Basile, a margine degli arresti di questa mattina.

“La collaborazione e l’intervento di tutte le Forze dell’Ordine, prima e durante la manifestazione, sono stati determinanti per la riuscita dell’evento, garantendo a tutti di lavorare in un clima di serenità” ha sottolineato Basile.​