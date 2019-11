Associazione anti racket ricevuta dal Tribunale di Napoli Nord.

Nella mattinata di martedì 29 ottobre, alle ore 12:00, il presidente del Tribunale di Napoli Nord, Dott.ssa Elisabetta Garzo, ha ricevuto, in audizione, l’avvocato Francesco di Girolamo, coordinatore provinciale dell’associazione nazionale anti raket “I cittadini contro le mafie e la corruzione”. Durante l’incontro, sono state poste le basi per una collaborazione concreta e costante nel tempo, atta a contrastare l’illegalità in tutte le sue forme.

“In particolar modo – ha sottolineato di Girolamo –, intendiamo combattere l’aspetto di questo fenomeno che si manifesta all’interno delle pubbliche amministrazioni. Riteniamo, altresì, doveroso, soprattutto nei confronti delle generazioni del futuro, far sì che i roghi tossici diventino solo un brutto ricordo. L’etichetta di terra dei fuochi non ci deve appartenere”.

Prossimamente l’avvocato di Girolamo istituirà il coordinamento associativo nella provincia di Caserta e, insieme ai giovani componenti, individuerà una sede operativa nel territorio di pertinenza.