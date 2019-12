Bambino escluso da recita, continua la polemica tra la scuola e la madre.

“La dirigente scolastica ha accolto l’allievo da febbraio 2019. L’alunno ha sempre ricevuto maggiori attenzioni e cure da parte della maestra, rispetto agli altri bimbi della sua età, poiché seppur non certificato al momento dell’iscrizione presso la scuola materna, il piccolo presentava difficoltà cognitive e problemi comportamentali palesati dalla madre”. E’ quanto fa sapere l’avvocato Franzese, legale della maestra e della dirigente scolastica del bimbo con sospetto autismo escluso da una recita a scuola.

“Le maggiori attenzioni e cure gli hanno permesso di fare grandi passi in avanti – sottolinea il legale – per la sua educazione e crescita, tanto è vero che la madre del piccolo si è sempre complimentata definendo gli sviluppi fatti dal minore come un vero ‘miracolo'”. “Ne è prova – spiega l’avvocato Franzese – la volontà della madre del piccolo di voler rinnovare l’iscrizione presso l’istituto scolastico per l’anno 2019/2020”.

“Abbiamo riconfermato il piccolo nella scuola per l’anno scolastico 2019/2020 perché non potevamo iscriverlo in una scuola pubblica ma, nel momento dell’iscrizione ci siamo raccomandati con la preside che non si ripetessero episodi accaduti l’anno precedente, e cioè dimenticanza nel cambiare i pannolini e svogliatezza nel farlo mangiare. La preside ci ha rassicurò che non sarebbe successo”.

E’ quanto dichiara, in una nota diffusa in serata, la mamma di Andrea (nome di fantasia) il bimbo escluso dalla recita natalizia organizzata in una scuola del Napoletano. Il bimbo è affetto da iperattività regressa con ritardo cognitivo e sospetto autismo.

“Tutto questo però, non è avvenuto, – continua la madre di Andrea nella nota – il bambino non era seguito più degli altri bambini come afferma l’avvocato Franzese, ma la scuola si limitava a cambiargli i pannolini perché pagati extra sotto loro proposta di soluzione al nostro problema di non avere il sostegno”.

La donna fa però sapere che quest’anno gli episodi si sono ripetuti: “più volte ci sono state comunicazioni da parte nostra alla preside che il piccolo non era curato adeguatamente, tanto che, una volta mi è ritornato a casa senza calzini e con le scarpe inzuppate di pipì e alla mia lamentela, mi è stato risposto dalla maestra che aveva il cambio della tuta ma non dei calzini e, invece di avvisarmi immediatamente e di farsi portare scarpe e calzini, mi ha mandato un audio dicendomi che lo avrei trovavo senza calzini e con le scarpe inzuppate di pipì, per poi concludere i suoi messaggi come al solito: ‘perdonatemi però purtroppo non dipende da me’. Mi chiedo quindi io da chi dipende”. “Altre volte – ricorda la mamma di Andrea – è successo che il piccolo è tornato a casa con il pannolino sporco e ogni volta non dipendeva da lei ed è per questo che ci siamo rivolti alla preside, la quale, accettandolo a scuola senza la legge 104 si era assunta lei tutte le responsabilità previo pagamento quota extra e, l’ennesima volta che è successo, e soprattutto con l’esclusione dalla recita, goccia che ha fatto traboccare il vaso, la preside ha detto che se siamo poco elastici la costringiamo a comunicarci di non poter tenere il bambino a scuola, ma ‘poco elastici’ significa accettare che il proprio bambino arrivi a casa sporco, digiuno, con le scarpe inzuppate di pipì o con la cacca che gli arriva fin dietro la schiena?… È successo anche questo”.

Per quanto riguarda l’episodio della recita, “la maestra – spiega la mamma – non mi ha convocata più volte, ma in una conversazione velocissima lunedì pomeriggio, inerente all’incontro mattutino che avemmo quando accompagnai Andrea a scuola, mi disse ‘stamattina mi sono dimenticata di dirvi di portare le salviette imbevute se domani me le portate così parliamo della recita’. A prescindere che non c’era niente da parlare poiché io a inizio anno dissi che mio figlio doveva partecipare a tutto, il mio piccolo l’indomani non andò a scuola perché raffreddato e la maestra invece di chiamarmi, informa un’altra mamma e pubblica la lista senza il nome di mio figlio, dicendomi successivamente, dopo la mia sfuriata, che lo avrebbe inserito ‘se proprio ci tenevo’ e sempre successivamente, a fatto già avvenuto, mi ha detto che non gli aveva fatto nemmeno la foto di Natale come a tutti gli altri giustificandosi che mi chiedeva di tenerlo fermo per scattargliela, ma questo, perché non me lo ha detto prima dell’accaduto, quando l’ ha scattata a tutti gli altri bambini? Concludo dicendo che in un messaggio audio alla maestra ho fatto presente che ‘ero stata sempre tollerante ma che mi stavo scocciando della situazione’, quindi non sono mai stata contenta e, quando parlavo del fatto che Andrea stesse migliorando, era per raccontare dei risultati del bambino e non per dare il merito a loro, era una parola di sfogo di una mamma”. “L’Istituto – fa sapere l’avvocato Sergio Pisani, legale della mamma del bambino – con l’intervento del suo legale con la stampa ha perso l’occasione per chiedere scusa alla famiglia”. (ANSA)