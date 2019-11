Camorra, due arresti per omicidio.

Arrestati il mandante e l’esecutore di un omicidio del 2003 in un autolavaggio di Marigliano (Napoli).

Sono stati i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna ad eseguire le ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di Ferdinando Autore e Luigi Armando Casadei, entrambi già condannati con sentenza passata in giudicato per la loro appartenenza al clan Mazzarella, attivo nel Nolano ed in particolare su Marigliano.

Il primo è ritenuto il mandante, il secondo l’esecutore dell’omicidio di Antonio Esposito detto “‘o pelè”, il 26 agosto 2003. I killer tesero una trappola alla vittima invitandola ad un incontro chiarificatore. Esposito, però, prima di andare, si fermò in un autolavaggio di Marigliano.

Gli assassini lo raggiunsero lì, a bordo di uno scooter: lo colpirono mortalmente e ferirono anche un’altra persona. Il movente sarebbe nello scontro fra i clan Mazzarella e Ianuale da una parte ed il clan Capasso dall’altra che si contendevano Marigliano e Castello di Cisterna. (ANSA)