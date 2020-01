Carabinieri arrestano ghanese in procinto di rapinare una farmacia a Pozzuoli.

Un immigrato del Ghana che si apprestava a rapinare una farmacia a Pozzuoli (Napoli) è stato arrestato dai Carabinieri.

L’ uomo, Joseph Kwame Okrah, di 34 anni, già denunciato in passato, è stato sorpreso da una pattuglia di militari in via Sotto il Monte, a pochi metri dall’ ingresso di una farmacia.

Aveva addosso tre paia di pantaloni e tre giubbotti, probabilmente per cambiarsi d’ abito subito dopo il colpo ed indossava uno scaldacollo che gli copriva parzialmente il volto.

Il ghanese impugnava una pistola-giocattolo priva del tappo rosso, che ha nascosto nel giubbotto quando ha visto l’ auto dei Carabinieri.

I militari lo hanno bloccato e perquisito e gli hanno sequestrato la somma di 3 mila 220 euro. Dovrà rispondere di tentativo di rapina, ricettazione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. (ANSA)