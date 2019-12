Chiusura emeroteca della Biblioteca Nazionale, lettera aperta al Direttore.

da Valentina Masiello riceviamo e pubblichiamo

Salve,

Le scrivo per conto di tutti gli utenti e ricercatori della sezione Emeroteca della Biblioteca Nazionale di Napoli Vittorio Emanuele III, per informarvi della chiusura di quest’ultima, e della prestigiosa Biblioteca Lucchesi Palli, annessa alla Nazionale.

L’Emeroteca è un luogo riservato alle ricerche su quotidiani ed altri documenti storici fondamentali per il lavoro di alcuni di noi, la direzione della Biblioteca ha deciso di chiuderla definitivamente, accorpando l’Emeroteca alla sezione periodici, e da assidua frequentatrice della Biblioteca posso assicurarle, che lo spazio presente nella sezione periodici non è per nulla sufficiente, i tavoli sono quasi sempre pieni di studenti e renderebbe le nostre attività culturali notevolmente più difficili.

Inoltre, l’Emeroteca della Biblioteca Nazionale di Napoli, è una delle più grandi e fornite d’Italia, e per la visione del materiale nella sezione Periodici, i vari giornali e documenti antichi, dovrebbero essere trasportati attraverso tutto il cortile della Biblioteca, causandone un irreversibile danneggiamento, cosa che ho già notato nei volumi da me visionati.

Le chiedo di prendere visione del documento allegato alla mail, digià presentato al direttore della Biblioteca ed inviato anche al Ministero della Repubblica, per cercare di evitare la chiusura di un luogo importantissimo per l’istruzione pubblica, bene di tutti noi cittadini ed in primis di tutti noi lettori.

Dubito della presa in considerazione della nostra richiesta da parte del Direttore, quindi stiamo disperatamente cercando aiuto tramite altre vie, che possano mettere in risalto tale situazione.

Le confermo inoltre che, seppur la biblioteca stia passando un momento di difficoltà organizzativa a causa dei pensionamenti dovuti a quota 100, il piano in cui è localizzata l’Emeroteca, sarà comunque aperto al pubblico, data la presenza della sezione Americana e Venezuelana, e che quindi comporterebbe un risparmio irrilevante.

La ringrazio per la vostra attenzione, spero di poter avere una risposta, la chiusura dell’Emeroteca è fissata per i primi giorni di Gennaio.

Cordiali saluti.

utenti0001(1)

Gazzetta di Napoli è pronta ad ospitare un’eventuale risposta del Direttore della Biblioteca Nazionale Dr. Francesco Mercurio.