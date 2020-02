Condominio trasformato in discarica a Giugliano.

Un complesso edilizio di 45 appartamenti – tutti occupati abusivamente – sommerso da rifiuti di ogni genere, pericolosi e non.

La polizia metropolitana di Napoli e la Guardia di Finanza hanno posto sotto sequestro quello che viene definito “condominio-discarica” in via Bosco a Casacelle, a Giugliano in Campania (Napoli), in esecuzione di un’ordinanza del pm Giovanni Corona della Procura di Napoli Nord.

Ascensori, androni, porticati, tetti, sono stati trovati completamente pieni di rifiuti giacenti da una decina di anni.

A ridosso del palazzo, nelle campagne adiacenti, sono stati scoperti – su una superficie di circa 13 mila metri quadrati – rifiuti edili, parti d’auto, amianto, ingombranti e fusti di cui non è chiaro ancora il contenuto.

Le due forze di polizia operanti stanno ascoltando testimoni e predisponendo gli atti per salvaguardare l’incolumità e la salute pubblica degli occupanti, tra cui numerosi bambini. (ANSA)