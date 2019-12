Coppia di anziani accoltellati a Portici, grave l’uomo.

Due anziani coniugi sono stati accoltellati stamane alla periferia di Napoli: entrambi hanno 73 anni e sono stati ricoverati al Loreto Mare. Le condizioni della donna non destano preoccupazione, mentre il marito, colpito in un impeto d’ira con numerose coltellate, è in condizioni molto gravi.

Marito e moglie risiedono a Portici (Napoli), mentre l’aggressione è avvenuta in corso Protopisani, strada della periferia est del capoluogo non lontana dal comune vesuviano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Barra, che indagano per ricostruire la dinamica e il movente dell’accaduto.

Secondo indiscrezioni, per ora non confermate, all’origine dell’aggressione dei due anziani – entrambi incensurati – ci sarebbe stata una lite per motivi economici, forse collegata a una contesa per confini di proprietà e sarebbe stato fermato un uomo di 83 anni. (ANSA)