Coronavirus, terzo caso in Campania, il primo a Napoli, disposta chiusura di scuole ed Università.

Caso di probabile positività al coronavirus a Napoli. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, si tratta di una persona di Napoli (un uomo di 45 anni che si è recato di sua spontanea volontà al Cotugno ed è risultato positivo al test, ndr).

Il tampone è stato inviato a Roma per la controprova e l’eventuale conferma da parte dell’istituto superiore di Sanità.

Oggi sono attese analoghe verifiche su due casi verificatisi ieri in Campania, nel Casertano e nel Salernitano.

Scuole chiuse in Campania. E’ quanto prevede un’ordinanza del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che dispone la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università per tre giorni a partire da giovedì 27 febbraio per consentire interventi di disinfestazione straordinaria in relazione all’emergenza coronavirus. (ANSA)