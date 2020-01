Donna morta in casa a Mergellina.

Era conosciuta e benvoluta da tutti gli abitanti di via Mergellina la donna trovata morta in casa sua la sera di lunedì. Soffriva di una brutta flebite che le ha provocato una violenta emorragia causandole la morte per una ferita alla gamba causata probabilmente da un incidente domestico.

Verso le 23 di lunedì 20 gennaio, una telefonata ha allertato le forze dell’ordine chiedendo un intervento d’urgenza in via Mergellina. L’allarme è scattato perché una donna, E.C. di 64 anni, che doveva essere in casa, non rispondeva.

Quando la porta è stata aperta dai Vigili del Fuoco, i soccorritori che sono entrati nell’appartamento si sono trovati davanti una scena a dir poco agghiacciante: la donna, ormai priva di vita, giaceva seduta su una sedia nell’elegante camera da pranzo, con una vistosa ferita ad una delle gambe e, sotto di lei, un lago di sangue.

Al momento le forze dell’ordine che stanno indagando sulla vicenda non escludono alcuna pista. Da un primo esame sembra che nell’appartamento non sia stato trovato nulla che possa spiegare l’accaduto. La porta, inoltre, era chiusa dall’interno anche se pare non a chiave.

La vicenda ha destato molto scalpore nella zona, perché la famiglia della signora deceduta è molto conosciuta.

“Scambiava due chiacchiere con tutti i commercianti della zona”, raccontano gli abitanti di via Mergellina, “ed era molto abitudinaria.”

Proprio il fatto che non fosse passata dalla salumeria dove si recava quotidianamente ha messo in allarme i titolari del negozio che hanno avvertito i parenti, da qui la tragica scoperta.