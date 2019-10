Droga, Carabinieri arrestano 4 persone, spacciavano davanti ai figli minori.

La vendita di droga come crack e cocaina veniva effettuata da un uomo, agli arresti domiciliari e quindi impossibilitato ad uscire di casa, attraverso un paniere calato dalla finestra di casa.

Stessa tecnica utilizzata dalla compagna convivente e da una terza persona, alla presenza dei figli minori della donna che assistevano spesso al lancio dello stupefacente dal balcone o dalla discesa del paniere mentre gli acquirenti attendevano nella piazzetta sottostante.

E’ quanto emerso dall’operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Napoli Poggioreale a conclusione di indagini coordinate dalla Procura. Eseguita un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale nei confronti di 4 persone – tre in carcere, una ai domiciliari – accusate di spaccio di stupefacenti con l’aggravante, per tre di loro, della commissione del reato in presenza di minori ed in concorso tra loro.(ANSA).