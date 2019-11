La Gdf ha arrestato a Palermo e Napoli Gaetano Giannetto, 25 anni, e Andrea Pagano, di Terzigno, in provincia di Napoli, di 28 anni, rispettivamente destinatario e mittente di due quintali di hashish contenuti in otto cartoni individuati nel centro di smistamento postale di Carini (Pa). Per un disguido tecnico i pacchi non erano stati consegnati dallo spedizioniere. Giannetto, che è disoccupato, dall’estate scorsa percepiva il reddito di cittadinanza: 500 euro mensili. (ANSA)

