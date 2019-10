Escono per andare a funghi, scomparsi due anziani nel casertano.

I carabinieri di Piedimonte Matese (Caserta) hanno attivato le ricerche di due anziani, il 73enne Antonio Caimano e il 65enne Giuseppe Scialdone, la cui scomparsa è stata denunciata ieri sera dal familiare di uno dei due.

I due anziani erano usciti ieri mattina a bordo di una Fiat Sedici per recarsi in una zona di montagna per la raccolta di funghi.

I carabinieri stanno effettuando le ricerche con i vigili del fuoco, gli uomini del soccorso alpino e squadre di cacciatori.

I cellulari dei due anziani non sono al momento raggiungibili. (ANSA)