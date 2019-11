GdF riconsegna anfore rubate a Pompei.

La Procura della Repubblica di Torre Annunziata e il Gruppo della Guardia di Finanza oplontino hanno consegnato al Parco Archeologico di Pompei – rappresentato dal direttore generale Massimo Osanna – due anfore antiche, risalenti al III e al IV secolo a.C., sequestrate nel corso di una recente operazione di servizio.

I reperti archeologici erano stati rinvenuti a casa di un imprenditore di Torre del Greco, indagato per reati tributari, durante una perquisizione finalizzata a ricercare denaro e altri beni che potessero soddisfare le pretese erariali riguardanti un debito tributario di trecentomila euro.

In particolare, in quell’occasione, la Compagnia della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, oltre a rinvenire denaro e oggetti preziosi, aveva scoperto, presso l’abitazione dell’indagato, le due anfore appartenenti all’era greco-romana, trafugate dal fondale marino.

L’affidamento garantirà una più adeguata e idonea conservazione dei reperti archeologici, ancora integri e in perfetto stato.

