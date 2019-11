GdF sequestra botti illegali e pericolosi a Poggioreale.

Sequestrati dalla Guardia di Finanza, nel quartiere di Poggioreale, 430 articoli pirotecnici, tra “batterie” e “candele romane”, del peso di 140 kg, con massa esplodente attiva di 15 Kg, illecitamente detenuti da una ditta individuale.

In particolare, il Gruppo Pronto Impiego ha scoperto una fiorente attività di commercio di artifizi pirotecnici pericolosi detenuti illecitamente da un venditore che non era in possesso di alcuna licenza o autorizzazione, sia per lo stoccaggio che per la vendita di materiale esplodente.

I finanzieri hanno anche rilevato che le modalità di conservazione dei fuochi ritrovati non rispettavano i requisiti minimi di sicurezza esponendo gli abitanti dello stabile dove era ubicato il locale commerciale ad un costante ed elevato pericolo. Denunciati due responsabili, entrambi napoletani.(ANSA).