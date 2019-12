Lancio petardi contro auto in corsa, raid di baby gang in via Foria.

Lanciare petardi contro le auto in corsa. L’ultima frontiera del divertimento incivile di Capodanno ha provocato danni che a Napoli potevano avere conseguenze ancora peggiori. Il petardo, in particolare, è stato gettato contro la vettura distruggendo il lunotto posteriore e mandandolo in mille pezzi.

Il fatto in via Carbonara (che da via Foria arriva a Porta Capuana). A riferirlo una mamma che viaggiava a bordo della vettura con il figlio piccolo: il raid compiuto da bande di ragazzini.

Questa volta i danni sono stati limitati ma se azioni del genere dovessero ripetersi? A raccogliere l’allarme e a rilanciarlo sui social è il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli.

“Purtroppo non è il primo episodio simile che ci segnalano per quella che sembra ormai essere diventata la pericolosissima moda del momento. Un fenomeno allucinante che rischia di avere conseguenze drammatiche”. Il lancio mentre la donna al volante era nel traffico. (ANSA)