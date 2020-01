Lotteria Italia, a Napoli un premio da 100.000€ e 7 premi da 20.000€. In Campania vinti 580.000€.

Quattro premi di seconda categoria da 100mila euro ciascuno e 14 da 20mila euro è il bilancio delle vincite portate a casa dai giocatori della Campania alla Lotteria Italia. I premi sono stati centrati in tutte le province anche se le più fortunate sono state Napoli e Salerno. Ecco l’elenco completo dei premi vinti in Campania divisi per provincia e categoria di premio:

CAMPANIA TOTALE 20.000 MIRABELLA ECLANO AV 20.000 AVELLINO AV 20.000 MONTESARCHIO BN 20.000 TEANO CE 20.000 MACERATA CAMPANIA CE 20.000 SANTA MARIA CAPUA VETERE CE 20.000 NAPOLI NA 20.000 NAPOLI NA 20.000 NAPOLI NA 20.000 NAPOLI NA 20.000 NAPOLI NA 20.000 NAPOLI NA 20.000 NAPOLI NA 100.000 NAPOLI NA 20.000 CAVA DE TIRRENI SA 100.000 SALERNO SA 100.000 SALERNO SA 580.000