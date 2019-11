Maltempo, cadono calcinacci nel sottopasso Claudio.

Caduta di calcinacci nel sottopasso Claudio, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli: colpita un’automobile in transito, il conducente non è rimasto ferito. La caduta molto probabilmente si è verificata per le forti piogge che stanno interessando da ore la città. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, la protezione civile ed i vigili del fuoco. Dopo un interevento di spicconamento, il sottopasso è stato riaperto al traffico. (ANSA)

