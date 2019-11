Maltempo, stop collegamenti con le isole.

Dopo un giorno di tregua da oggi pomeriggio sono peggiorate le condizioni meteo-marine nel Golfo di Napoli con particolari conseguenze per i collegamenti con l’isola di Capri.

Fermi alle banchine gli aliscafi, fermi dopo la partenza delle 10.35 per Napoli e alle 13 per Sorrento, a garantire i collegamenti sono stati i mezzi della Caremar con la motonave delle 15.35 per Napoli che però non ha effettuato la corsa di ritorno da Calata di Massa delle 17.25.

Dalle Capitanerie fanno sapere che al momento a garantire i collegamenti è la nave lenta “Fauno”, della Caremar.

Il meteo annuncia che le condizioni meteo-marine andranno peggiorando a causa delle forti raffiche di vento di scirocco che già da oggi pomeriggio ha ripreso a soffiare nel Golfo con il mare agitato che ha ripreso a flagellare con le onde alte le coste intorno all’isola. (ANSA)