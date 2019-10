Non ci sono campetti, bambini giocano a calcio davanti Palazzo San Giacomo.

Sono ritornati a giocare in piazza Municipio a Napoli i bimbi della squadra di calcio popolare Spartak San Gennaro per chiedere al sindaco, così come promesso dal’amministrazione cittadina, di aprire gli spazi ed i campetti comunali per consentire agli animatori di organizzare attività sportive.

La simbolica protesta, come spiegano i volontari che seguono i ragazzi, è scaturita dopo che alla squadra è stato negato l’accesso al campetto di calcio del ‘Parco dei quartieri spagnoli’.

“Dopo la concessione all’uso del campetto da parte dell’assessore competente – spiega uno degli animatori – siamo riusciti ad accedere alla struttura solo due volte. Poi qualche giorno fa senza preavviso abbiamo trovato chiuso il parco .

Unico messaggio affidato ad un cartello sul cancello che ci avvisava che l’area era aperta solo di mattina”. ”

Un paradosso – fanno notare i volontari – visto che di mattina i ragazzi vanno a scuola". "Ora chiediamo di parlare direttamente con il sindaco".