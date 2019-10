Giovedì 31 ottobre, a partire dalle ore 11, davanti alla sede di Palazzo Penne, in piazzetta Teodoro Monticelli, a Napoli, i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Maria Muscarà e Gennaro Saiello, i consiglieri della II Municipalità Lorenzo Iorio e Pino De Stasio, con i comitati Santa Fede Liberata, Laboratorio 081 e Santa di Maria di Portosalvo e una delegazione di residenti del Centro storico, effettueranno un sit in per denunciare lo stato di degrado e abbandono del sito rinascimentale.

Correlati