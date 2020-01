Parcheggiatore abusivo aggredisce poliziotti, arrestato.

Una persona intenta a bloccare il traffico svolgendo l’attività di parcheggiatore abusivo è stata arrestata a Napoli dalla Polizia di Stato.

Gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato l’attività posta in essere dall’uomo in via Manzoni, nei pressi dell’Ospedale Fatebenefratelli.

É stato controllato e ha consegnato una parte del denaro ricavato, trattenendo la somma restante ed aggredendo i poliziotti.

Elio Muscovio, 50enne con precedenti di polizia, più volte destinatario di ordine di allontanamento e denunciato per l’attività di parcheggiatore abusivo, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale. (ANSA)