Piano freddo, aperte stazioni Metro Museo e Municipio.

A partire da stasera, a supporto del “Piano Freddo 2019 – 2020”, e su richiesta dell’assessorato al Lavoro e alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, l’Azienda Napoletana Mobilità ha disposto l’apertura notturna straordinaria delle stazioni metro Linea 1 Museo e Municipio per offrire accoglienza e riparo ai senza fissa dimora. Per ragioni di sicurezza resterà aperto un unico accesso per stazione: a Museo l’ingresso di Piazzetta Gagliardi e alla fermata Municipio l’uscita San Giacomo. Le stazioni interessate sono presidiate da agenti della vigilanza. (ANSA)

