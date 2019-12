Polizia Municipale, controlli in via Duomo, multati ambulanti abusivi.

Nell’ambito del quotidiano monitoraggio dell’ l’intera arteria di via Duomo al fine di ripristinare la vivibilità nella zona del centro storico, Agenti della Polizia municipale Unità Operativa. Tutela Ambientale, hanno sequestrato la merce e multato con una multa di circa 2.000€ due venditori ambulanti abusivi. Uno dei due venditori sottoposti a verifica ha esibito la fotocopia di una licenza per la vendita itinerante rilasciata dal comune di Velletri. Gli agenti hanno comunque eseguito il sequestro della merce e successivamente riservandosi di svolgere le opportune verifiche sulla liceità dell’atto mostrato. Numerose le sanzioni anche nei giorni precedenti per la sosta selvaggia, auto sulle strisce pedonali e che ostacolano le postazioni delle campane ASIA per la raccolta stradale dei rifiuti. Sono state effettuate verifiche sul corretto conferimento dei rifiuti al fine di non vanificare gli sforzi dell’azienda municipalizzata di igiene urbana nel raccogliere in tempo le diverse frazioni.

Correlati