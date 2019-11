Progetto San Francesco per il decoro e la riqualificazione del Quartiere San Giovannello di Napoli.

Il quartiere San Giovannello, confina con il quartiere Corallo, Ponti Rossi e via Arenaccia, è un quartiere popolare che sorge alle spalle del Complesso Borbonico denominato “Albergo dei Poveri”.

Si tratta di un rione popolare e popoloso, che nel secolo XIX, diede i natali anche al grande tenore Italiano Enrico Caruso.

In questa striscia di case, di chiese e di negozi, dove il cuore della gente è grande, si registra la pessima manutenzione e pulizia delle case, nonché la totale assenza di un angolo verde per i tanti bambini ed anziani della zona.

In questo clima di abbandono, da parte delle istituzioni e dei politici di maggioranza e di opposizione, le famiglie del Centro Parrocchiale SS Giovanni e Paolo, assieme al parroco Don Ciro Marino, hanno deciso di attivarsi sensibilizzando i residenti e commercianti della zona per rendere un quartiere più pulito, è più aperto verso le problematiche dell’ambiente.

Il Progetto San Francesco come scopo primario vi è quello di rendere pulizia nelle strade, lungo le aiuole, cercare di recuperare angoli verdi, rimuovere i rifiuti abbandonati che molte volte, ingolfano le strade cittadine.

Si precisa che un primo passo è stato compiuto, nei mesi scorsi, nella parrocchia SS Giovanni e Paolo è stato istallato, un contenitore per le pile esauste.

L’Ambiente può essere visto come punto di rilancio del quartiere per rilanciare opportunità di aggregazione, di confronto, di sviluppo per una zona della città e non solo.