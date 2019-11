Rapina con blocco stradale ad Aversa, sfondate vetrine filiale UniCredit e rubate cassette di sicurezza.

Assalto in stile “action movie” ad Aversa (Caserta), alla filiale Unicredit di piazza Vittorio Emanuele, pieno centro cittadino. Numerosi banditi hanno bloccato con un’auto e due camion, uno posizionato sotto l’Arco dell’Annunziata, l’accesso al centro cittadino, e con un altro mezzo hanno sfondato le vetrine per poi fuggire: a quanto si è appreso sarebbero state portate via delle cassette di sicurezza.

I rumori fatti durante il colpo, avvenuto tra le 4.30 e le 5 di questa notte, hanno fatto svegliare i residenti, che hanno chiamato le forze dell’ordine; una volante della Polizia e due pattuglie dei carabinieri sono intervenute ma sono state fortemente rallentate dai mezzi dei rapinatori lasciati sul posto.

Il sindaco Alfonso Golia, giunto in piazza Vittorio Emanuele, ha affermato che “contro questi criminali che riescono a bloccare un intero centro c’è bisogno di più forze dell’ordine”. Colpi simili sono avvenuti nei mesi scorsi ad Acerra ed Afragola, nel Napoletano. (ANSA)