Resilienza, film sul femminicidio girato ad Ischia.

Sarà interamente girato sull’isola di Ischia “Resilienza”, il lungometraggio prodotto dalla Lupa Film e dedicato al tema del femminicidio. Le riprese del film, diretto dal regista pantenopeo Antonio Centomani, inizieranno a metà gennaio. Intanto domani, nell’ Hotel Pamaran di Nola (in via Stella 108), dalle 10 alle 16 si terranno i casting e i provini per gli altri interpreti e dei ruoli minori (tutti i candidati dovranno essere muniti di fotocopia di un documento d’identità e del codice fiscale).

La Lupa film è una casa di produzione capitanata dalla napoletana Maria Guerriero, che ha scelto di sposare tematiche legate al mondo femminile: “Resilienza”, tratto da una storia vera, racconta un amore andato a male, guastato dal virus della violenza, con l’obiettivo di essere una testimonianza tragica nella sua costruzione sintattica, ma allo stesso tempo uno stimolo a non lasciare sotto al tappeto della cronaca l’odiosa polvere della violenza uomo/donna.

Nel cast figura la produttrice, Maria Guerriero, nel ruolo della protagonista, affiancata da Antonio Catania, Luca Capuano, Giovanni De Filippis e Claudia Conte. (ANSA)