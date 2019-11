E’ stata rimossa l’imbarcazione che era stata abbandonata lungo la strada statale 7 quater “Via Domitiana”, tra le uscite di Varcaturo e Lago Patria, nel comune di Giugliano in Campania (Napoli). Lo rende noto l’Anas. “La rimozione dell’imbarcazione è stata possibile grazie alla fattiva operosità degli organi di Polizia Stradale ed al necessario supporto garantito da Anas nell’esecuzione in sicurezza delle operazioni di spostamento”, si sottolinea in una nota. (ANSA)

