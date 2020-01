Riparte il tram Linea 1 tra Piazza Municipio e poggioreale.

In tram da Poggioreale a Piazza Municipio: torna dopo poco più di tre anni il servizio di trasporto a Napoli gestito da Anm che ha fatto ripartire oggi la Linea 1, la prima delle linee che vengono riattivate.

La linea trasporta i passeggeri da Emiciclo Poggioreale a via Cristoforo Colombo, all’incrocio tra Piazza Municipio e il molo Beverello.

La linea che era stata ferma a lungo per consentire i lavori di riqualificazione urbana messi in atto dall’Amministrazione comunale e che ora riparte, assicurando 8 tram con una frequenza di 10-12′, prima partenza del mattino alle ore 5.55 da Poggioreale e ultima partenza serale alle ore 00.05 da via Cristoforo Colombo.

“Il ritorno dei tram – spiega l’amministratore unico ANM, Nicola Pascale – è un nuovo segnale che diamo alla città della vitalità e dell’impegno dell’azienda a migliorare la mobilità. Abbiamo seguito con attenzione lo sviluppo dei lavori nell’area, preparandoci a tornare alla circolazione grazie a una manutenzione scrupolosa dei tram”.