Rottweiler rinchiusi in box arrugginiti, Carabinieri denunciano una persona a Sant’Anastasia.

Rottweiler rinchiusi in box arrugginiti, sporchi, dove non filtrava l’aria. Per molti non c’era neanche una ciotola d’acqua ed alcuni erano finanche stipati in gabbie per uccelli. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Denunciato un 35enne.

Quarantasei i cani che vivevano nella pensione abusive; dieci in queste pessime condizioni, due di loro erano in gabbie piccolissime utilizzate di solito per i volatili. Il 35enne di Cercola è stato denunciato per maltrattamento di animali dai carabinieri forestali del nucleo Cites di Napoli e della stazione di San Sebastiano. Tutti i cani sono stati sequestrati e affidati alle cure del reparto veterinario dell’Asl.

