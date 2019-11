Scontro frontale tra auto, morta 17enne ad Arzano.

Scontro frontale tra due auto la scorsa notte nel Napoletano: a bordo otto giovani di cui due minori; morta una ragazzina di 17 anni.

L’incidente si è verificato ad Arzano, in corso D’Amato. La minorenne ha perso la vita durante il trasporto in ospedale. Gli altri ragazzi sono stati trasportati negli ospedali di Napoli (Cardarelli), Frattamaggiore, Giugliano e Acerra. Indagini in corso dei carabinieri di Casoria. (ANSA)

