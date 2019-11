Tante lettere di bambini alla vedova del Carabiniere ucciso a Roma.

Decine di bambini hanno consegnato alla vedova di Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso a Roma lo scorso luglio, letterine e messaggi di vicinanza per testimoniarle l’affetto e la stima per il militare.

I bambini di alcune scuole elementari di Somma Vesuviana, si sono avvicinati a Rosa Maria al termine della cerimonia organizzata nella città natale del vicebrigadiere dalla fondazione Keren Kayemeth LeIsrael (Kkl) Italia Onlus, che ha donato un albero di melograno piantato accanto al monumento ai caduti.

I bambini si sono avvicinati a Rosa Maria che ha rivolto a tutti un sorriso, ascoltando i piccoli che le hanno rivolto parole di apprezzamento per il gesto del carabiniere.

I piccoli scolaretti hanno poi consegnato alla donna bandierine dell’Italia con scritte in ricordo di Mario Cerciello Rega, ed alcune letterine, oltre ad un omaggio floreale per Rosa Maria, per la mamma e la sorella del carabiniere. Le donne si sono poi sciolte in lacrime non appena i bambini si sono allontanati. (ANSA)