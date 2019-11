Tentativo di rapina, due feriti.

Un tabaccaio ed un agente della Polizia municipale sono rimasti feriti in modo non grave in un tentativo di rapina avvenuto a Napoli; il bandito, un 19enne con precedenti, è stato arrestato.

É accaduto nel centrale Corso Garibaldi in prossimità di Piazza Carlo III.

Secondo una prima ricostruzione del Comando della Municipale, il giovane è entrato nell’esercizio commerciale minacciando il titolare. Quest’ultimo ha reagito e ne è nata una colluttazione nel corso della quale il malvivente ha colpito più volte il tabaccaio.

Una donna, nel frattempo, è uscita all’esterno chiedendo aiuto e richiamando l’attenzione di due agenti i quali sono subito entrati nel locale bloccando il rapinatore. Durante le fasi dell’arresto, il giovane ha colpito alla mano sinistra e al polso uno dei vigili urbani ferendolo. Sia il tabaccaio che l’agente sono stati medicati al Loreto Mare e poi dimessi. (ANSA)