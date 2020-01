Troppo vento, problemi per un traghetto ad Ischia.

La nave Driade della compagnia Caremar è rimasta per diversi minuti nel porto di Ischia in balia del forte vento.

Erano le 7.30 circa di lunedì e l’unità aveva mollato gli ormeggi per effettuare il previsto collegamento per Procida e Pozzuoli quando, a causa del forte vento che spirava in quel momento, non è riuscita a prendere il largo restando pericolosamente alla deriva e ‘scarrocciando’ da un lato all’altro dell’approdo ischitano senza, tuttavia, impattare contro banchine o altre navi.

Nessuna conseguenza quindi per i 20 passeggeri e le 6 autovetture a bordo e neppure per l’equipaggio.

La nave è poi ripartita, dopo i controlli, alla volta di Pozzuoli.

Sabato sera anche il traghetto veloce Isola di Procida, sempre della Caremar, al suo arrivo in porto ad Ischia, poco prima delle 20.00, è rimasto per diversi minuti bloccato alla banchina Redentore a causa del forte vento di maestrale, prima di poter sbarcare regolarmente i circa 30 passeggeri in arrivo da Napoli. (ANSA)