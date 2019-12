Turbativa d’asta, Carabinieri arrestano avvocato a Giugliano.

In occasione della vendita all’asta di un immobile pignorato avrebbe contattato il debitore sottoposto a pignoramento per proporgli di pilotare, in cambio di danaro, la procedura per fargli riavere l’appartamento attraverso interposta persona.

Un avvocato di 52 anni, Massimo Cinefra, è stato arrestato dai carabinieri di Giugliano in Campania con l’accusa di turbata libertà degli incanti e di istigazione alla corruzione.

La misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del professionista, custode giudiziario dell’abitazione pignorata che si trova a Marano di Napoli, è stato emesso dal Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea. A denunciare l’avvocato è stato proprio il debitore che dopo avere rifiutato la proposta indecente si è rivolto ai militari.

(ANSA).